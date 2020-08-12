 

Мобильный интернет и соцсети разблокировали в Белоруссии

12.08.2020, 8:08, Новости дня

Работа мобильного интернета и социальных сетей, отключенных в Белоруссии с вечера воскресенья, возобновилась в Минске в среду утром.

Около 6.50 по местному времени (совпадает с московским) одновременно заработали все соцсети: Facebook, WhatsApp, Telegram и другие. Они были отключены с вечера воскресенья, 9 августа, когда в республике проходили выборы президента, передает РИА «Новости».

Тем временем в Белоруссии объявили о задержании координаторов массовых беспорядков.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно покинула страну и призвала сторонников прекратить уличные протесты. По мнению ее сторонников, на Тихановскую было оказано давление.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те в свою очередь забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Volkswagen выплатил американцам почти 10 млрд долларов за «дизельгейт»

24.06 / США вводят новые антииранские санкции

10.07 / Убийство блогера Умарова могло быть бытовым конфликтом – полиция Австрии

10.07 / Саакашвили: Медведев был никакой. Фамилия Медведев, а так – букашка

25.06 / В ВОЗ заявили о вспышке коронавируса в Европе после снятия ограничений

19.07 / Папа Франциск призвал к мирному разрешению конфликта Армении и Азербайджана

02.07 / В РФ провели более 20 млн тестов на коронавирус

11.08 / Арестован один из наиболее разыскиваемых преступников Европы

02.08 / Швейцарцам разрешили въезд в Россию

01.07 / Транзит газа через Украину снизился на 45%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска