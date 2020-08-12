За сутки в мире коронавирусом заразилось более 200 тыс. человек

12.08.2020, 7:34, Новости дня

Число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире по состоянию на 12 августа достигло 20 223 306 человек (+ почти 203 тыс. за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распостранение заболевания.

Жертвами вируса в мире стали 741 126 человек (+6,3 тыс. за сутки).

Лидером по числу зараженных остаются США, там заразилось 5 141 208 человек, умер 164 531, 1 714 960 выздоровели.

На втором месте Бразилия (3 057 470 заболевших, 101 757 умерших, 2 449 338 выздоровевших), на третьем – Индия (2 329 638 человек заразились, 46 091 умер, 1 639 599 вылечились).

Четвертое место занимает Россия (895 691 заболевший, 15 103 умерли, 701 796 выздоровели). На пятом месте – Южно-Африканская Республика (566 109 заболевших, 10 751 умерший, 426 125 выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 11 августа коронавирусная инфекция в Украине была подтверждена у 83 115 человек, умер 1951 пациент, выздоровели 44 934 человека.