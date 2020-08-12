Аэропорт Хабаровска эвакуировали из-за сообщения о «минировании»

12.08.2020, 7:30, Новости дня

Пассажиров эвакуировали из аэропорта Хабаровска из-за сообщения о «минировании», сообщила пресс-секретарь авиагавани Анастасия Хаустова.

«Сообщение поступило на электронную почту аэропорта в 10.03 (3.03 мск). Прошла эвакуация, оперативные службы работают. Терминал внутренних авиалиний проверили, пассажиров начали запускать, терминал международных линий еще проверяется», – передает РИА «Новости» слова Хаустовой.

Напомним, в последний раз аэропорт Хабаровска «минировали» 25 июля.