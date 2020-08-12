 

“Есть сложности”. Зеленский объяснил, что мешает снижению процентов по ипотечным кредитам

12.08.2020, 4:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что снижению ставок по ипотечным кредитам мешают учетная ставка Национального банка Украины и инфляция. Об этом сказано в сообщении Офиса президента Украины.

“Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности – технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное – уже есть сигнал и примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%”, – отметил глава государства.

Он добавил, что власти “боролись в течение года и сейчас есть договоренности, они уже воплощаются в жизнь – ипотека снижена”.

“В некоторых банках – ипотека под 10%. В целом была главная задача: если будет ипотека 10% – мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья”, – заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что власти “работают над усилением защиты прав кредиторов, которые снижают риски ипотечных кредитов для банков, а следовательно – уменьшают их стоимость для заемщиков”.

Снижение ставок по ипотечным кредитам до 10% Зеленский анонсировал в мае этого года. Портал “Минфин”, специализирующийся на экономических новостях, писал, что на начало 2020 года ипотечные кредиты в Украине выдавали под 18–25%.

1 июля государственный “ПриватБанк” сообщил, что начал выдавать ипотеку на 20 лет под 10%. Однако издание “Бабель” писало, что ставка 9,99% действует только в первый год, в оставшиеся 19 лет – 14,9%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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