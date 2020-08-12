Подразделения силовых структур Белоруссии покинули Минск

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12.08.2020, 3:48, Новости дня

Белорусские силовики сняли оцепление с улиц Минска. Части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур республики покинули город. Движение транспорта по основным магистралям восстановлено.

В среду все акции протеста переместились в спальные кварталы из-за блокирования силовиками центра Минска. Серьезные столкновения произошли в юго-западном районе Малиновка, а также в Уручье на северо-востоке и Серебрянке на юге. Практически сразу туда были переброшены усиленные наряды милиции, которые для разгона людей пустили в ходе практически весь арсенал спецсредств, включая светошумовые гранаты и резиновые пули. В некоторых местах протестующие пытались возводить баррикады, но эти попытки быстро пресекались силами правопорядка, передает ТАСС.

По свидетельству очевидцев, действия силовиков во вторник носили заметно более решительный и жесткий характер по сравнению с тем, что можно было наблюдать ранее. Под силовые действия попали многие из тех, кто просто оказался на улице. Силовики обыскивали дворы и подъезды домов, останавливали проезжающие мимо машины и задерживали тех из пассажиров, у кого на руке заметят белый браслет, который в эти дни стал символом протеста.

Также жестко силовики обходились и с представителями прессы. Зафиксированы случаи применения силы к аккредитованным журналистам, уничтожение фото- и видеотехники.

Никаких официальных данных о числе задержанных или пострадавших не приводится. В городе не работает мобильный интернет, однако сотовая связь осталась доступной.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Один из участников протест погиб в столкновении со спецназом.

Во вторник вечером протесты в Белоруссии продолжились: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. Для разгона сторонников оппозиции в спальном районе Минска силовики применили светошумовые гранаты, по протестующим открыли огонь резиновыми пулями.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.



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