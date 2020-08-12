Вблизи Ростовской АЭС обезвредили 80 минометных снарядов

12.08.2020, 3:30, Новости дня

Российские военнослужащие уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, обнаруженные при обследовании местности вблизи Ростовской АЭС, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Опасная находка была обнаружена взводом специального назначения Росгвардии при обследовании местности в Дубовском районе вблизи Ростовской АЭС. Специалисты группы разминирования классифицировали боеприпасы как 80 минометных снарядов времен Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

Опасную находку саперы доставили на полигон Прудбой в Волгоградской области.

«Саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Ростовской области», – сообщили в пресс-службе Южного военного округа, уточнив, что найденные боеприпасы уничтожили путем подрыва накладным зарядом.

Напомним, 1 февраля 2018 года президент РФ Владимир Путин дал старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС. Атомная станция расположена в Ростовской области, в 16 км от города Волгодонска на берегу Цимлянского водохранилища.