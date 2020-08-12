Журналист “Схем” пожаловался прокуратуре на бездействие полиции в связи с возможной прослушкой его квартиры

12.08.2020, 3:20, Новости дня

Журналист-расследователь программы “Схемы” Михаил Ткач подал жалобу на бездействие следователей Национальной полиции Украины по делу о возможном прослушивании его квартиры. Об этом сообщил адвокат журналиста Анатолий Попов, который 11 августа подал от имени журналиста жалобу в Киевскую городскую прокуратуру №10, сообщает “Радіо Свобода”.

“Уже в течение четырех дней с 8 августа, когда Михаил Ткач обнаружил признаки установки устройства для прослушивания – отверстие в потолке квартиры, – назначены следователи так и не приняли мер для проверки помещения специальной техникой для обнаружения такого оборудования. Несмотря на то, что журналист “Схем” во время проведения осмотра помещения неоднократно обращал внимание следователя по делу на необходимость такой проверки”, – отметил адвокат.

Он также добавил, что работниками полиции не была обеспечена охрана чердака. Адвокат считает, что из-за такой халатности со стороны правоохранителей следы от попыток установить или удалить оборудование для негласной записи могут быть уже уничтожены.

По словам адвоката, следователь – начальник сектора дознания отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции, старший лейтенант полиции Сергей Хоморецький обещал, что спецосмотр проведут вечером 8 августа. Впоследствии проверку перенесли на следующий день, но 9 августа следователь по делу сообщил, что в структуре Министерства внутренних дел нет нужного оборудования, поэтому “решается вопрос о привлечении Службы безопасности Украины”.

Михаил Ткач сообщил, что обнаружил признаки прослушки в своей квартире 8 августа. По его словам, в течение нескольких недель до этого он “несколько раз получал предупреждения о том, что его журналистская деятельность раздражает чиновников” и по нему “начали активно работать”.

По заявлению Ткача полиция Киева открыла уголовное производство.

“Украинская правда” отмечает, что среди последних расследований Ткача в программе “Схемы” – материалы о нарушении правил дорожного движения высшими чиновниками и переезде президента Владимира Зеленского в государственную резиденцию в Конча-Заспе.