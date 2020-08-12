 

В харьковском оперном театре певцы хора заболели COVID-19

12.08.2020, 2:15, Новости дня

В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета (ХНАТОБ) 11 августа зафиксировали вспышку коронавируса у членов хора. Об этом сообщила пресс-служба театра в Facebook.

“В одном из подразделений ХНАТОБ имени Н. Лысенко обнаружено несколько подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Дирекция “СхідOpera” немедленно приняла меры по обеспечению безопасных условий для сотрудников театра”, – рассказали в театре.

Шановні глядачі, ми безмежно раді тому, що маємо можливість працювати для Вас на «СхідOpera просто неба stage» та на…

Posted by ХНАТОБ / СХІД OPERA on Teisipäev, 11. august 2020

Все зараженные находятся на самоизоляции.

“Подразделение, в котором обнаружили больных, отправили на простой и на самоизоляцию. Домашний режим сейчас соблюдают лица, которые контактировали с больными”, – уточнили в ХНАТОБ.

Агентство “Интерфакс-Украина” сообщает, что заболело шесть человек из хора. На карантин ушло 75 человек.

“После выявленных случаев все подразделение и контактные лица (75 человек в общей сложности) ушли на простой и самоизоляцию”, – сказала в комментарии агентству пресс-секретарь театра Екатерина Лухтанова.

За прошедшие сутки коронавирус в Украине подтвердили у 1158 человек. Суточный прирост по сравнению с двумя предыдущими днями увеличился на 150 человек. Накануне было подтверждено 1008 случаев инфицирования.

В Харьковской области за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 129 человек. Всего в области по состоянию на 11 августа коронавирус выявили у 5030 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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