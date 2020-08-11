 

ОМОН бросили на штурм подъездов жилых домов в Минске

11.08.2020, 22:48, Новости дня

ОМОН тараном штурмует подъезды жилых домов на проспекте Рокоссовского в Минске, где, предположительно, могут скрываться протестующие, сообщили очевидцы.

Стычки митингующих и милиции происходят на проспекте Рокоссовского в Минске, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Sputnik Беларусь».

Несколько сотен сторонников белорусской оппозиции собрались в районе Серебрянка на востоке Минска, вдоль проспекта Рокоссовского, размахивая национальными флагами, скандируя, поднимая сжатые кулаки вверх. Проезжающие мимо автомобили поддерживают протестующих гудками. В район стянута спецтехника.

Тем временем ОМОН пошел на штурм подъездов жилых домов на проспекте Рокоссовского, где, предположительно, могут скрываться протестующие.

Ранее в telegram-каналах начали появляться сообщения с адресами, где пострадавшие во время акций протеста могут взять медикаменты, перевязочные материалы, умыться или попить воды. А также делятся кодами от подъездов, чтобы убегающие от силовиков могли укрыться, передает «Sputnik Беларусь».

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Во вторник вечером протесты в Белоруссии продолжились: в Минске против протестующих бросили внутренние войска, в центре Бреста начались столкновения с ОМОНом. В центр белорусской столицы стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки. По протестующим в Минске открыли огонь резиновыми пулями.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.



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