Помпео посетил памятник «Спасибо, Америка!» в Чешской Республике

11.08.2020, 21:15, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник посетил мемориальный музей Джорджа Паттона и памятник «Спасибо, Америка!» в чешском городе Пльзень.

Помпео и его чешского коллегу Томаша Петржичека приветствовали исполнением национальных гимнов США и Чешской Республики. Они возложили венки к мемориалу.

Помпео поблагодарил чешский народ за создание мемориала, посвященного роли американских военнослужащих в освобождении Чехословакии.

«Семьдесят пять лет назад наши бойцы под предводительством великого генерала Паттона срезали нацистские оковы с Западной Чехословакии, – сказал госсекретарь. – Когда-то я был молодым кавалерийским офицером, патрулировавшим Железный занавес. Я видел, как выглядит настоящая тирания вблизи. Я могу только представить себе радость, абсолютную радость, когда американские танки и джипы въехали в Пльзень 75 лет назад. А 30 лет назад посол Ширли Темпл Блэк заложила камень в основание этого памятника вместе с Вацлавом Гавелом. Впервые после десятилетий коммунистического правления и советского господства чехи и америк

«Я помню, как читал о вторжении в эту страну советских войск в 1968 году и о мужественных чехах и словаках, которые боролись за свободу здесь во время Бархатной революции 1989 года, – заявил Помпео. – Принципы, за которые они боролись, – демократия, свобода, верховенство закона, уважение к правам человека, рыночная экономика, возвращение к Западу, – это те же принципы, которыми руководствовались американские войска во время Второй мировой войны, и они объединяют наши страны по сей день. Даже сейчас, когда мы празднуем, следует помнить, что, пока авторитаризм жив в Пекине, Москве и Тегеране; предстоит еще много работы. К счастью, Чешская Республика живет. Она жива и свободна, чтобы помочь сохранить наследие свободы, демократии и безопасности, которое представляет этот мемориал».