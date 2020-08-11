«Люблинский треугольник» призвал власти Беларуси воздержаться от применения силы

11.08.2020, 20:10, Новости дня

Министры иностранных дел стран «Люблинского треугольника» выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Беларуси и призвали власти этой страны воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных.

Об этом говорится в распространенном 10 августа Совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств Украины, Польши и Литвы относительно ситуации в Беларуси.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс (архивное фото)

«Уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси, которую мы полностью поддерживаем. Мы уверены, что только путем диалога текущую ситуацию можно решить на благо народа и государства Беларусь», – подчеркивается в заявлении.

Главы дипломатических ведомств трех стран отмечают, что «открыты к любой помощи в содействии этому диалогу».

По официальным предварительным данным подсчета голосов на президентских выборах 9 августа в Беларуси, за Светлану Тихановскую проголосовали примерно 10 процентов избирателей, за Александра Лукашенко – 80,2%. После закрытия избирательных участков 9 августа, в Беларуси прошли массовые акции протеста. «На улицы Минска и других белорусских городов выходят люди, несогласные с результатами выборов. Их жестоко разгоняют силовики», – сообщила 11 августа Украинская служба Радио Свобода.

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович (архивное фото)

Светлана Тихановская покинула республику в ночь на 11 августа и сейчас находится в Литве. В прессе появилось ее видеообращение с просьбой к белорусам не выходить на акции протеста.

Напомним, что 28 июля 2020 Украина, Польша и Литва создали новую трехстороннюю платформу – «Люблинский теругольник». Во время телефонного разговора 31 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил белорусского коллегу Владимира Макея на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши в рамках инициативы «Люблинский треугольник», сообщает сайт gordonua.com.

В Киеве подготовили инициативу для Беларуси

Киев мог бы стать площадкой для переговоров белорусской власти и оппозиции. Об этом в интервью Русской службе «Голоса Америки» отметил народный депутат фракции «Европейская солидарность», председатель межфракционного депутатского объединения «За демократическую Беларусь» Алексей Гончаренко.

«Мы зарегистрировали проект постановления в Верховной Раде о непризнании результатов выборов в Беларуси. Мы призываем Лукашенко прекратить насилие в отношении протестующих и провести с ними переговоры. Предлагаем Киев в качестве площадки для переговоров белорусской власти и оппозиции», – отметил народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Он считает, что протесты в Беларуси свидетельствуют о «нечестном, недемократическом характере выборов, когда против людей используется грубая сила».

«Я так понимаю, что народ Беларуси восстал не столько за кого-то, сколько против Александра Лукашенко», – подчеркнул Гончаренко.

Украинский политик отмечает, что официальный Киев мог бы занять более жесткую позицию, оценивая ситуацию в Беларуси.

«То заявление, которое сделал Владимир Зеленский, – оно недостаточно жесткое и не носит конкретного характера. Украина должна сказать однозначно, что не признает выборы в том виде, в котором они прошли. Их и выборами называть нельзя. Нужно требовать прекратить насилие в отношении протестующих», – подчеркивает Алексей Гончаренко.

Выборы в Беларуси – действия России

Директор Центра внешнеполитических исследований «OPAD» имени Александра Никонорова Сергей Пархоменко считает, что события последних дней показали различия между народными протестами в Украине и Беларуси.

«В Беларуси нет национальной позиции как таковой – Тихановская не является представителем национальной политики, политики, которая изменит не просто режим Лукашенко, а повлияет на курс страны. Тихановская, как может показаться, – это «Зеленский», только в Беларуси. Такие же ценности, иллюзии в отношении России. Более того, такой кандидат в президенты очень выгоден России. Представим ее победу – Кремль мог бы без каких-либо военных операций получить Беларусь, как легкую добычу», – сказал Сергей Пархоменко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что отъезд оппозиционного политика в Литву свидетельствует об отсутствии стратегических целей в борьбе за власть.

«Возможно, когда Светлана Тихановская ввязалась в борьбу, она преследовала какие-то тактические цели – поднять гражданское сознание в Беларуси, освободить политических заключенных. В ее отъезде не вижу задачи быть лидером государства», – подчеркивает Сергей Пархоменко.

Вместе с тем события в Беларуси, по его словам, дают шанс белорусам «выкристаллизовать настоящих национальных лидеров протеста – независимых от Кремля и Лукашенко».

Выборы, путь Беларуси и интересы Кремля

Политолог, эксперт Агентства политического консалтинга «Фабрика медиа» Алексей Курпас отмечает, что выступление Тихановской было «достаточно тяжелым и, вероятно, под давлением».

«В ближайшие дни мы увидим, куда качнется ситуация. Но по видеовыступлению Тихановской нельзя исключать, что силовики Беларуси оказали на нее давление», – говорит Алексей Курпас корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Политолог считает, что действия оппозиции после выборов показали неподготовленность к борьбе за свои убеждения.

«У белорусских силовиков очень сильная позиция. Будет ли в Беларуси Майдан? Сложно сказать, но что пугает в ситуации с белорусской оппозицией, притом, что лозунги правильные, это то, что просматривается и рука Москвы, в том числе. Сложно, например, говорить об оппозиционности некоторых белорусских политиков, которые бегут из недемократической страны сначала в Россию, а потом в Украину», – говорит Алексей Курпас.

По его словам, нежелание официального Минска наладить диалог с гражданским обществом может привести к новым санкциям со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов.

Вячеслав Сивчик: белорусы продолжат борьбу

Лидер движения солидарности «Вместе» Вячеслав Сивчик уверен, что Светлану Тихановскую вынудили покинуть родину.

«Она не уехала, но спецслужбы Лукашенко вывезли ее на границу с Литвой. К этому моменту руководитель ее аппарата был освобожден», – сказал Сивчик корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он убежден, что белорусы будут продолжать бороться за свободу, за непризнание результатов выборов.

«Даже согласно сегодняшней информации, идет сопротивление. Есть жертвы, но граждане борются за свою свободу», – отмечает Вячеслав Сивчик.

Вместе с тем он не готов дать однозначного ответа на вопрос о том, как изменится ситуация в Беларуси в ближайшие дни.