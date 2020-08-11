 

Ученые НАСА нашли соленую воду под поверхностью карликовой планеты Церера

11.08.2020, 20:10, Новости дня

Американское космическое агентство НАСА полагает, что обнаружило соленую воду под поверхностью карликовой планеты Церера в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Космический аппарат Dawn получил снимки карликовой планеты крупным планом.

Dawn приблизился к поверхности Цереры на расстояние всего 35 км.

На снимках были обнаружены «загадочные яркие области». Ученые впоследствии идентифицировали их как отложения карбоната натрия из жидкости, которая, вероятно, просочилась на поверхность и испарилась, оставив после себя отражающую соляную корку.

В исследовании, опубликованном в понедельник в журнале Nature Astronomy, ученые НАСА заявили, что после изучения изображений и данных, отправленных с зонда, они пришли к выводу, что жидкость поступила из глубокого резервуара с соленой водой, глубиной около 40 километров и шириной в несколько сотен километров.

Космический аппарат Dawn был запущен в сентябре 2007 года с целью сбора данных, которые позволят составить представления о ранних этапах формирования Солнечной системы.

Изучив гигантский астероид Веста, аппарат прибыл на карликовую планету Церера в 2015 году. Ученые сосредоточили свое внимание на кратере Оккатор шириной 92 километра.

В октябре 2018 миссия Dawn была завершена после того, как у космического корабля закончилось основное топливо, гидразин. В НАСА заявляют, что аппарат останется на орбите Цереры еще на десятки лет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Лукашенко ответил на вопрос об объединении РФ и Белоруссии

10.07 / Кулеба: Наша цель – $5 млрд товарооборота со странами АСЕАН

29.07 / ФСБ задержала готовивших убийства военнослужащих сторонников ИГ

08.08 / В мире: Талибы разрушили традиционную схему США в отношении России

15.07 / Армения заявила о 13 сбитых азербайджанских беспилотниках

31.07 / Трамп: рассылка бюллетеней по почте обернется «величайшей избирательной катастрофой»

30.07 / “Дал безвиз китайцам. Сгорел сарай, гори и хата”. Фотожабы на введение Зеленским временного безвизового режима для Китая

05.08 / К ослаблению карантина не готовы Киев и 10 областей Украины– Минздрав

11.08 / Kia объявила комплектации и цены на новый седан K5 в России

16.07 / Женщина умерла после операции по липосакции в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска