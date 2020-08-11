Ученые НАСА нашли соленую воду под поверхностью карликовой планеты Церера

11.08.2020, 20:10, Новости дня

Американское космическое агентство НАСА полагает, что обнаружило соленую воду под поверхностью карликовой планеты Церера в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Космический аппарат Dawn получил снимки карликовой планеты крупным планом.

Dawn приблизился к поверхности Цереры на расстояние всего 35 км.

На снимках были обнаружены «загадочные яркие области». Ученые впоследствии идентифицировали их как отложения карбоната натрия из жидкости, которая, вероятно, просочилась на поверхность и испарилась, оставив после себя отражающую соляную корку.

В исследовании, опубликованном в понедельник в журнале Nature Astronomy, ученые НАСА заявили, что после изучения изображений и данных, отправленных с зонда, они пришли к выводу, что жидкость поступила из глубокого резервуара с соленой водой, глубиной около 40 километров и шириной в несколько сотен километров.

Космический аппарат Dawn был запущен в сентябре 2007 года с целью сбора данных, которые позволят составить представления о ранних этапах формирования Солнечной системы.

Изучив гигантский астероид Веста, аппарат прибыл на карликовую планету Церера в 2015 году. Ученые сосредоточили свое внимание на кратере Оккатор шириной 92 километра.

В октябре 2018 миссия Dawn была завершена после того, как у космического корабля закончилось основное топливо, гидразин. В НАСА заявляют, что аппарат останется на орбите Цереры еще на десятки лет.