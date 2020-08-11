Европа призвала власти Белоруссии к диалогу с оппозицией

11.08.2020, 19:48, Новости дня

Главы МИД Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции призвали белорусские власти вступить в диалог с оппозицией, говорится в заявлении финского МИДа.

«Мы призываем белорусские власти прекратить преследование политических оппонентов, немедленно освободить всех несправедливо задержанных и уважать права и свободы человека. Мы призываем белорусское правительство немедленно вступить в настоящий политический диалог с оппозицией, чтобы избежать дальнейшего применения насилия», – передает заявление финского ведомства РИА «Новости».

Министры заявляют, что президентские выборы в Белоруссии не соответствовали международным обязательствам республики и всемирно признанным стандартам демократии и верховенства закона. Выборы главы государства также не были свободными и справедливыми, подчеркнули главы МИД.

В заявлении министры иностранных дел выражают серьезную озабоченность ситуацией в Белоруссии, в том числе они обеспокоены актами насилия в отношении демонстраций после выборов. «Мы очень обеспокоены сообщениями о телесных повреждениях, причиненных демонстрантам», – сказано в заявлении.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

При этом Тихановская заявила о поддержке большинством граждан Белоруссии и отказалась признавать победу Лукашенко. После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН.

В понедельник в Минске возобновились протесты и задержания граждан. Силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Позже МВД Белоруссии уведомило о гибели одного из участников протеста в результате столкновений в Минске.

Протесты продолжились во вторник. Правоохранители в Минске начали разгонять людей, которые собрались около образовавшегося после гибели одного из участников протеста импровизированного мемориала.