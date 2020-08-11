В Офисе Генпрокурора Украины обсудили сотрудничество с Нидерландами по расследованию дела сбитого Boeing MH17

11.08.2020, 19:30, Новости дня

В Офисе Генерального прокурора 11 августа обсудили сотрудничество Украины и Нидерландов по делу сбитого самолета Boeing рейса MH17 накануне очередных судебных слушаний в Гааге. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

В сообщении сказано, что заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов и посол Нидерландов в Украине Иоганнес де Мол обсудили сотрудничество в расследовании всех обстоятельств авиакатастрофы в небе над оккупированной частью Донбасса самолета Boeing рейса MH17.

“Украинская сторона координирует свою работу с партнерами по JIT [международная совместная следственная группа]. Мы делаем все необходимое для установления всех причастных к этому преступлению. Цель дальнейшего расследования – идентифицировать лиц из числа экипажа установки “БУК” и чиновников, которые отдавали приказы о направлении зенитно-ракетного комплекса в Украину”, – отметил Мамедов.

Кроме того, стороны обсудили подачу иска Нидерландов в Европейский суд по правам человека против России из-за уничтожения самолета. Мамедов заверил, что в случае принятия Украиной решения присоединиться к иску Офис генпрокурора предоставит всю необходимую информацию.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса “Бук” с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что “Бук” прибыл на Донбасс из Курской области. В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: “министр обороны” группировки “ДНР”, гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава “ГРУ ДНР”, гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела “ГРУ ДНР” Леонид Харченко (Крот). Дело рассматривает суд Гааги, поскольку большинство погибших были гражданами Нидерландов.

В июле 2020 года Нидерланды сообщили, что подают в ЕСПЧ иск против России в связи с крушением малайзийского самолета. В правительстве страны проинформировали, что предоставят суду всю доступную им информацию о катастрофе рейса MH17 и поддержат индивидуальные иски родственников погибших.

В Совете Федерации РФ “выразили недоумение” в связи с решением правительства Нидерландов.

Украинские власти не исключили, что Киев присоединится к иску Нидерландов в ЕСПЧ.

15 июля ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов. В стране считают, что Россия нарушила три статьи Европейской конвенции по правам человека: ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрещение пыток) и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты).

Кроме этого, на рассмотрении ЕСПЧ уже есть индивидуальные иски от родственников жертв крушения рейса MH17.