 

Власти Белоруссии опровергли введение комендантского часа в Минске

11.08.2020, 19:30, Новости дня

Правительство Белоруссии не собирается вводить комендантский час в Минске, сообщил пресс-секретарь Совета министров республики Александр Исаев.

«Доверяйте только официальным источникам информации. Официально такой информации нет», – передает «Sputnik Беларусь» слова Исаева.

Между тем, в центре белорусской столицы закрыты несколько станций метро, в том числе «Немига», «Купаловская», «Фрунзенская», «Молодежная», «Пушкинская» красной ветки и «Октябрьская», «Площадь Ленина» – синей.

Кроме того, перенесены на более поздний срок матчи чемпионата Белоруссии по футболу «Динамо-Брест» – «Слуцк» и «Минск» – «Славия-Мозырь», сообщила Белорусская федерация футбола (АБФФ).

Матчи 17-го и 21-го туров чемпионата должны были пройти в среду.

Решение о переносе матча с участием «Динамо-Брест» было принято с учетом подготовки команды к матчу первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21 с «Астаной». Вторую встречу перенесли в целях профилактических мероприятий по борьбе с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Напомним, протесты в Белоруссии после президентских выборов 9 августа продолжились во вторник. Правоохранители в Минске начали разгонять людей, которые собрались около образовавшегося после гибели одного из участников протеста импровизированного мемориала.

В социальных сетях появились сообщения, что во всех областных центрах Белоруссии полностью пропал мобильный интернет.



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