Названы условия для поступления российской вакцины от коронавируса в Европу

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11.08.2020, 19:16, Новости дня

Российская вакцина от коронавируса не сможет распространяться в Европе, пока не будет дополнительного подтверждения качества и доказательств эффективности, сообщил минздрав Германии.

«Допуск вакцины в Европу требует подтверждения фармацевтического качества, а также достаточные сведения, полученные в результате клинических испытаний, для доказательства ее эффективности и безопасности», – сказал представитель немецкого ведомства медиагруппе Redaktionswerk Deutschland (RND), передает РИА «Новости».

Отмечается, что речь идет о «третьей фазе исследования» вакцины, которую российский препарат еще не прошел. По этой причине на данный момент «нет переговоров с российской стороной о развитии вакцины», отметили в минздраве.

Также у министерства нет данных о требованиях к разрешению препарата в РФ и о ходе такой процетдуры и правовой базе.

Президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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