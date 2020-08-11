 

Independent – «мне публично сделают укол» — Дутерте вызвался на себе испытать российскую вакцину

11.08.2020, 19:10, Новости дня

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о готовности первым испытать российскую вакцину от COVID-19, так как полностью доверяет научным исследованиям страны, пишет The Independent. Тем не менее издание отмечает, что ВОЗ опасается относительно безопасности использования вакцины, разработанной в России, так как исследователи не обнародовали результаты нескольких этапов её испытаний.


Reuters

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать вакцину от коронавируса, разработанную в России, несмотря на опасения относительно её безопасности вирусологов и представителей Всемирной организации здравоохранения, пишет The Independent.

«Когда вакцина прибудет, мне публично сделают укол. Пусть сначала проведут эксперимент на мне», — заявил Дутерте.

По словам филиппинского лидера, он предложил первым сделать инъекцию, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.

«Я скажу президенту Путину, что я очень доверяю вашим исследованиям в области борьбы с COVID-19, и я верю, что вакцина, которую вы произвели, действительно хороша для человечества»,  — добавил глава государства.

При этом Дутерте выразил надежду, что его страна получит российскую вакцину бесплатно.

Как отмечает издание, на прошлой неделе российский посол в Маниле заявил, что правительство готово поставлять вакцину на Филиппины в связи с тем, что страна стала одним из лидеров по числу случаев заболевания коронавирусом в Юго-Восточной Азии.
 
Во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. По словам Путина, его дочь уже испытала на себе вакцину, массовое производство которой начнётся уже в ближайшее время. При этом ожидается, что массовая вакцинация будет проводиться уже с октября этого года.

Вместе с тем, ранее в ВОЗ призывали Россию проводить тщательные испытания любых препаратов и соблюдать все требования их безопасного использования, обратив внимание на то, что результаты нескольких этапов испытаний российской вакцины от коронавируса не были обнародованы. 
                                                                    
«Порой отдельные исследователи утверждают, что они нашли что-то, и это, конечно, само по себе хорошая новость. Но между тем, чтобы найти зацепку или даже получить работающую вакцину, и тем, чтобы пройти через все стадии, большая разница», — приводит The Independent слова официального представителя организации Кристиана Линдмайера.



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