Литва предложила ЕС провести чрезвычайный саммит по Белоруссии

11.08.2020, 19:08, Новости дня

Необходимо провести чрезвычайный саммит Евросоюза по ситуации в Белоруссии после выборов президента, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Науседа озвучил это предложение в телефонной беседе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем, передает ТАСС.

«С учетом осложнения ситуации у границ Евросоюза мы предлагаем для обсуждения положения в Белоруссии провести чрезвычайный саммит ЕС», – сообщил литовский лидер.

Пресс-служба Науседы отметила, что тот призвал ЕС к более активной реакции на ситуацию в Белоруссии «и лидерству в обеспечении стабильности, уважения к демократическим ценностям, правам человека и свободам».

Глава Евросовета согласился с тем, что ситуация в Белоруссии сложная, и заявил, что в скором времени объявит о возможности такого саммита и использования других инструментов.

Протесты в Белоруссии после президентских выборов 9 августа продолжились во вторник. Правоохранители в Минске начали разгонять людей, которые собрались около образовавшегося после гибели одного из участников протеста импровизированного мемориала.

Также в республике наблюдаются проблемы с доступом в интернет.

Во вторник в Белоруссии начались новые задержания.

Во вторник белорусские СМИ показали видеозапись, на которой запечатлены задержанные «зачинщики беспорядков». Как заявили в ролике, они якобы прибыли из России.