 

СБУ разоблачила коррупционную схему на строительстве в Чернобыльской зоне

11.08.2020, 17:15, Новости дня

Служба безопасности Украины разоблачила коррупционные действия руководства государственной строительной корпорации “Укрбуд” во время тендеров на строительство объектов хранения и радиоактивных отходов на территории Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что в схеме задействованы СК “Укрстроймонтаж” и ЗАО “Укрэнергомонтаж”, которые входят в состав “Укрбуду”. В течение 2017–2018 годов эти компании победили в ряде государственных закупок, объявленных Чернобыльской АЭС и госпредприятием “Энергоатом”. Речь идет о строительстве четырех ядерных объектов в Чернобыльской зоне: централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, комплексов инженерно-технических систем физической защиты и радиационного контроля, а также завода по переработке жидких радиоактивных отходов. Общая сумма тендеров на строительство этих объектов составила 1,1 млрд грн.

Помимо этого, проведенная СБУ проверка показала, что “Укрстроймонтаж” и “Укрэнергомонтаж” нарушили украинское законодательство и одержали победы в тендерах неправомерно: фирмы вступили в сговор для манипулирования ценами и устранения конкурентов. Кроме того, строительные компании значительно завысили рыночную стоимость на работы и услуги, что привело к необоснованному выделению из госбюджета более 26 млн грн. Материалы проверки Служба безопасности передала в Антимонопольный комитет.

Сейчас обе коммерческие структуры оштрафованы на 117 млн грн и в течение трех лет лишены права участвовать в государственных закупках.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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