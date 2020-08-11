 

Швеция скептически отнеслась к российской вакцине от коронавируса

11.08.2020, 17:08, Новости дня

Шведские ученые на данный момент не готовы подтвердить успешность противокоронавирусной вакцины из России, сообщил глава отделения лабораторной медицины Каролинского медицинского института в Стокгольме Матти Сэльберг.

«Я не смог найти никакой информации о том, как вакцина работает на животных, соответственно, невозможно предположить, как она будет работать на людях. Следовательно, сложно говорить об эффективности препарата. Неуверенность вызывает тот факт, что нет доступной научной информации о вакцине», – сообщил РИА «Новости» Сэльберг.

Ученый пояснил, что стандартная процедура испытания препарата до регистрации нуждается в тестировании на от 1 до 10 тыс. человек. Данных о таких испытаниях российской вакцины пока нет, добавил Сэльберг.

«Согласно сайту clinicaltrials.gov, вакцина, зарегистрированная в России, тестировалась в общей сложности на 76 людях. Если это единственные люди, которые были вакцинированы, сложно говорить о том, работает ли вакцина и какие могут существовать побочные эффекты», – сказал эксперт.

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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