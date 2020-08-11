 

В Минске остановили метро из-за спрыгнувшего на рельсы мужчины с плакатом

11.08.2020, 17:08, Новости дня

В Минске на рельсы станции метро «Октябрьская» спрыгнул мужчина, сообщил пресс-секретарь столичного метрополитена Андрей Дроб. По его словам, задержки движения практически не было, так как оперативно было снято напряжение. Мужчину увела служба безопасности.

«Был небольшой инцидент с пассажиром. Приостановили движение. Сейчас все работает в штатном режиме. Один из пассажиров оказался на путях, спрыгнул на пути. Это произошло в 14.35 (по местному времени, совпадает с мск – прим. ВЗГЛЯД), сняли напряжение, ему помогли выбраться. И движение было восстановлено. В 14.40 пошло движение», – передает «Sputnik Беларусь» его слова.

Уточняется, что в руках у мужчины был плакат с призывом «перестать калечить и убивать людей». Видео происшествия опубликовано на Telegram-канале Tut.by.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. 

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. 

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт.

Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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