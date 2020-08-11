Внеочередная сессия Рады может состояться 25 августа – Гетманцев

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11.08.2020, 15:01, Новости дня

Внеочередная сессия Верховной Рады Украины может состояться 25 августа. Об этом в эфире канала “Украина 24” 11 августа сказал нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

“Уверен, что [Рада] соберется. Ориентировочная дата – 25 августа, но это еще не официальная информация”, – сказал депутат.

Гетманцев выразил уверенность, что Верховная Рада на этом заседании поддержит инициативу президента о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн.

По словам нардепа, ему пока неизвестно, внес ли президент Владимир Зеленский представление о внеочередном заседании Рады.

“Но время для этого есть, и мы скорее всего соберемся, чтобы принять этот и другие законы”, –добавил политик.

Президент внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты 6 августа. Заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив заявляла, что законопроект может быть рассмотрен парламентом на внеочередной сессии в августе.

17 июля Верховная Рада ушла на каникулы до сентября. Спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что депутаты продолжат работу в режиме внеочередных сессий.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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