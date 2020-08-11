Соратница Тихановской не исключила давления на нее ради записи видеообращения

11.08.2020, 14:53, Новости дня

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла сделать заявление с призывом не выходить на площади и отказаться от противостояния милиции под давлением, считает ее соратница Мария Колесникова.

«Призыв Тихановской не выходить на улицы мог быть сделан под давлением. В течение трех часов Светлана находилась в одном кабинете ЦИК с двумя высокопоставленными сотрудниками силовых структур. Данное видеообращение было записано в это время», – сообщила Колесникова, передает ТАСС.

При этом на уточняющий вопрос Колесникова не стала утверждать однозначно, что видео было записано под давлением, но и не исключила такой возможности.

Колесникова также заявила, что «с Тихановской по-прежнему нет связи, ее дальнейшие планы штабу не известны». «Я знаю только, что она находится в безопасности, знаю про два видеообращения. Дозвониться ей пока не удалось», – отметила Колесникова.

В свою очередь экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, на Тихановскую было оказано давление через ее мужа, который в настоящее время находится под стражей в Белоруссии, передает РИА «Новости».

Во вторник утром министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию и находится в Литве. При этом доверенное лицо политика заявила, что выезд кандидата в президенты в Литву «организовали» власти республики. Сама Тихановская заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно и назвала себя слабой женщиной.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.