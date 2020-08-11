Wired – Билл Гейтс раскритиковал американскую систему тестирования на коронавирус

11.08.2020, 14:42, Новости дня

США — единственная страна в мире, которая впустую потратила большую часть денег на тесты на коронавирус, считает американский бизнесмен Билл Гейтс. Как рассказал он в интервью изданию Wired, большая часть тестов в Америке — «это полная чушь и пустая трата времени», поскольку систему оплаты устанавливает федеральное правительство, и доступ к тестам получают в основном богатые люди.



Reuters

Ситуация с распространением коронавируса в США стала неожиданностью для Билла Гейтса. Как рассказал он в интервью изданию Wired, в Центре по контролю и профилактике заболеваемости работают лучшие в мире специалисты-эпидемиологи, которые могли добиться большего, однако почти с самого начала пандемии им начали мешать американские власти.

«Белый дом после марта не позволял Центру по контролю и профилактике заболеваемости делать своё дело. Там была возможность для их участия, и они что-то делали, но затем Белый дом запретил им. Они говорили, что нельзя открываться, говорили, что руководители должны показывать пример, надевая маски. Думаю, что с апреля они провели хорошую работу, но никакой пользы от этого мы не получили», — рассказал Гейтс.

Однако он отметил, что испытывает оптимизм. Несмотря на то что экономический ущерб составляет триллионы долларов, инновационные решения о расширении диагностики, о новых методах лечения и о вакцине производят большое впечатление.

«У меня возникает такое ощущение, что мы, богатый мир, в основном справимся с этим к концу 2021 года, а мир в целом преодолеет это к концу 2022 года. Всё это только благодаря размаху инноваций», — считает Билл Гейтс.

Но добившись успехов в борьбе с коронавирусом, мир многое потеряет в борьбе с малярией, полиомиелитом и ВИЧ и столкнётся с проблемой государственных долгов всех размеров и с нестабильностью.

«Уйдут годы, прежде чем мы вернёмся к тому состоянию, в котором находились в начале 2020 года. Это не Первая мировая война и не Вторая мировая война, но масштабы негативных потрясений для всей системы сопоставимы», — отметил Гейтс.

В интервью он также раскритиковал американскую систему тестирования на коронавирус. По мнению Гейтса, большая часть тестов в США — «это полная чушь и пустая трата времени».

«Систему оплаты устанавливает федеральное правительство. Когда мы просим изменить её, нам говорят: «Насколько нам известно, мы великолепно справляемся, это поразительно!» Они зарабатывают чумовые деньги, а доступ к этому получают в основном богатые. Поэтому всё у нас так и получается, а на дворе август. Мы единственная страна в мире, которая впустую потратила большую часть денег на тесты. Наведите порядок в системе оплаты. Создайте веб-сайт Центра по контролю и профилактике заболеваемости. Но я это постоянно говорю, и люди уже устали меня слушать», — поделился предприниматель.