В Германии нашли новый способ защиты от коронавируса

11.08.2020, 14:08, Новости дня

Немецкие ученые выяснили, что полоскание жидкостью для полости рта может снизить риск передачи коронавируса, говорится в исследовании, опубликованном на сайте Рурского университета.

Исследование проводилось группой ученых из исследовательской группы молекулярной и медицинской вирусологии Рурского университета в Бохуме совместно с учеными из Йены, Ульма, Дуйсбурга-Эссена, Нюрнберга и Бремена. Результаты экспериментов показали, что клетки вируса Sars-Cov-2 «выводятся из строя» жидкостями для полоскания рта, передает РИА «Новости».

Исследователи протестировали восемь жидкостей для полоскания рта с различными ингредиентами, которые продаются в аптеках Германии. Они смешивали каждую жидкость для полоскания рта с вирусными частицами Sars-Cov-2 и встряхивали смесь в течение 30 секунд для моделирования эффекта полоскания рта.

Результат исследования показал, что все жидкости для полоскания снижали исходный титр вируса. В тех случаях, когда «полоскание» проводилось три раза подряд, титр уменьшался до такой степени, что вирус невозможно было обнаружить.

Авторы исследования, однако, отмечают, что жидкости для полоскания не убивают вирус, а только могут помочь снизить риск его распространения.

«Полоскание жидкостью для рта не может подавить выработку вирусов в клетках. Но может в краткосрочной перспективе снизить вирусную нагрузку там, где возникает наибольший риск заражения, а именно в полости рта и горле», – сообщил ведущий ученый исследования Тони Мейстер.

Напомним, в июне был назван способ защититься от заражения коронавирусом через туалет.