 

Филиппины примут российскую вакцину от коронавируса

11.08.2020, 12:24, Новости дня

Президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение России поставить ей вакцину от коронавируса и выразил готовность стать первым человеком в стране, получившим прививку, в знак доверия и благодарности.

«Когда вакцина прибудет, мне сделают укол на публике. Пусть сначала проведут эксперимент на мне, я не против», – сказал он на брифинге.

Дутерте, который стремится укрепить связи с Россией, добавил, что Манила может помочь Москве в проведении клинических испытаний и налаживании производства вакцины в его стране.

Россия готова разрешить использовать вакцину, разработанную московским Институтом Гамалеи для гражданского использования еще до завершения клинических испытаний.

Сообщалось, что российская элита получила экспериментальную вакцину еще в апреле.

На Филиппинах зарегистрировано более 136 тысяч случаев COVID-19, это самый высокий показатель в Юго-Восточной Азии.



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