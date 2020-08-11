Полиция вновь заявила о гражданских беспорядках в Портленде

11.08.2020, 12:24, Новости дня

Полиция Портленда, штат Орегон, вновь объявила о гражданских беспорядках в городе, после того как в результате запуска фейерверков во время демонстраций у здания Полицейской ассоциации Портленда пострадали два офицера.

Полиция заявила, что демонстранты перекрыли улицы мусорными баками и заграждениями, а на тротуаре перед зданием ассоциации был разожжен огонь.

Полиция заявила, что действия демонстрантов были квалифицированы как незаконное собрание, и «людям несколько раз объявили через громкоговорители о необходимости разойтись в сторону запада».

Когда демонстранты были оттеснены, в сторону полицейских были выпущены фейерверки коммерческого класса, и по меньшей мере два офицера получили травмы, сообщила полиция.

Вскоре после этого ситуация была расценена как гражданские беспорядки «в связи с прямыми нападениями на офицеров», сообщили в полиции.

Шестнадцать человек были арестованы.