Минздрав назвал срок действия иммунитета к коронавирусу после прививки

11.08.2020, 12:08, Новости дня

Иммунитет к новому коронавирусу может сохраняться до двух лет после введения вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет», – передает ТАСС сообщение Минздрава.

Напомним, ранее во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса.