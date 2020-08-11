 

“Дети – это самое важное, что есть в этой жизни”. Тихановская записала видеообращение из Литвы

11.08.2020, 11:42, Новости дня

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская после отъезда записала видеообращение под названием “Я уехала к детям”. Оно обнародовано на YouTube-канале “Страна для жизни”.

“Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Ни друзья, ни родные, ни штаб, ни Сергей (Тихановский, муж кандидата в президенты, который находится под арестом. – “ГОРДОН”) никоим образом на него просто не могли повлиять. Я знаю, что многие меня поймут, многие осудят, многие возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я”, – сказала Тихановская.

Она призвала белорусов беречь себя.

“Дети – это самое важное, что есть в этой жизни”, – добавила кандидат в президенты Беларуси.

ВИДЕОВидео: Страна для жизни / YouTube

10 августа в штабе Тихановской сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход.

Позже в штабе сказали, что она вышла на связь. Линкявичюс сказал, что она приехала в Литву после семи часов задержания. Ее вывезли по указанию властей Беларуси.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции. 

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов. Протестующие стали забрасывать ОМОН “коктейлями Молотова”. В этот день в Минске погиб один из активистов.

США осудили применение силы к митингующим, страны НАТО, ОБСЕ, а также Украина, Польша и Литва призвали власти страны воздержаться от насилия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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