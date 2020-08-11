В Донбассе появился «язык войны»

11.08.2020, 10:08, Новости дня

Военные действия в Донбассе оказали сильное влияние на менталитет местных жителей и привели к формированию у них «языка войны», сообщила старший научный сотрудник Южного научного центра РАН Татьяна Власкина.

В регионе с 2018 года было проведено соответствующее этнолингвистическое исследование учеными ЮНЦ РАН, Южного федерального и Донецкого национального университетов. Специалисты опросили местное население, изучили письменные источники, соцсети, а также сайты оповещения, где размещается информация об обстрелах и других проблемах региона, передает РИА «Новости».

«Мы пришли к выводу, что в донбасском региолекте стала активно формироваться область, обслуживающая тему войны, которая потеснила традиционную для региона шахтерскую тему. В язык общения стали входить слова из окопного сленга и профессиональной лексики военных», – сказала Власкина.

По ее словам, было установлено, что местные жители стали часто использовать в своей речи слова-звукоподражания, с помощью которых звуки войны описываются точно и конкретно. Например, слово «гуп», обозначающее удар, сотрясающий землю.

Снаряд для противотанкового гранатомета в обиходе называют «сапог», расположение части – «располага», «будильник» – ранний обстрел. Безобидными словами «бабочка», «лепесток» называют противопехотные мины нажимного действия.

В языке также появились метафоры, например, «упал грузовик с кирпичом» – мощный одиночный взрыв, «ковры выбивают» – частая стрельба из миномета. Беспилотные летательные аппараты стали называть именами летающих сказочных персонажей – «Карлсон», «Вжик», «фея Динь-Динь».

Исследователи выявили сотни слов и выражений, показывающие глубокие изменения в мировоззрении людей, живущих в условиях конфликта. В частности такие высказывания, как «наш мир – война», «тишина пугает неизвестностью сильнее, чем грохот», которые, как утверждает Власкина, говорят о психологических травмах.

Она отметила, что язык войны в регионе продолжает развиваться.

«Как долго ментальные изменения будут сохраняться в языке, зависит от того, сколько еще продлится конфликт, как скоро его начнут забывать и насколько точно новые явления будут отражены в литературе, кинематографе и других закрепленных текстах культуры», – сказала научный сотрудник.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что 11 дней без боевых действий в Донбассе – это надежда на разрешение вооруженного конфликта.

В Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Донбасс и Украина заключили перемирие нового типа.