 

Кандидаты в президенты Белоруссии Дмитриев и Черечень обжалуют результаты выборов

11.08.2020, 9:48, Новости дня

Кандидаты в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев и Сергей Черечень заявили о подготовке жалоб на результаты выборов.

«Сейчас готовим жалобу в ЦИК на непризнание выборов. Мы готовим текст, собираем факты. Будем подавать завтра», – сказал Дмитриев, передает РИА «Новости».

Аналогичную жалобу в ЦИК готовит и Черечень. «Мой штаб подавал уже жалобы в ЦИК и генпрокуратуру по факту фальсификаций… На основе собранных данных готовится такая жалоба, планируем ее подавать, сейчас над ней работают юристы», – сказал он, отвечая на вопрос о планах подавать жалобу о непризнании выборов.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.



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