Тихановская выехала в Литву

11.08.2020, 8:11, Новости дня

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская покинула Беларусь, она находится в Литве. Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс.

“Светлана Тихановская в безопасности. Она в Литве”, – сообщил он.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020

10 августа в штабе Тихановской сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход.

Позже в штабе сказали, что она вышла на связь.

9 августа в Беларуси прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

В штабе Тихановской официальные результаты не признают и заявляют, что во всех регионах страны избиратели отдали за нее от 70% до 90% голосов. Тихановская обжаловала результаты выборов.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова 10 августа заявила, что ночью во время акций протеста по всей стране были задержаны 3 тыс. человек. По ее словам, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.

Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.