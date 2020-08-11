 

В Северодонецке активисты требовали проведения местных выборов

11.08.2020, 4:05, Новости дня

10 августа у стен Северодонецкой военно-гражданской администрации (Луганская область) состоялся митинг, сообщило местное издание “Правда”. 

По подсчетам журналистов, на акцию пришло около 2 тыс. человек. Они хотят отменить постановление Центральной избирательной комиссии, которым проведение местных выборов в восьми районах Луганской и 10 объединенных территориальных общинах Донецкой областей признали невозможным; также активисты выдвигали требование отправить в отставку главу Луганской областной государственной администрации – руководителя Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая.

Митингующие принесли с собой плакаты с лозунгами “Лисичанск сам выберет себе власть”, “Гайдая в отставку”, “Северодонецк – за выборы”. 

Представители протестующих заявляли, что ЦИК признал невозможным проведение местных выборов по предложению Гайдая. На сайте ЦИК говорилось, что при принятии решения приняли к сведению заключение Луганской военно-гражданской администрации. 

“Почему в то время, как президент [Украины Владимир] Зеленский приезжает на передовую и констатирует соблюдение перемирия, его ставленник Сергей Гайдай докладывает Центризбиркому о невозможности проведения выборов в связи с обстрелами? То есть когда нужно хвастаться успехами – у нас мир на Донбассе, а когда требуется спасать свои позиции – война?” – заявил на митинге глава Лисичанской территориальной избирательной комиссии Дмитрий Конов.

Активисты намерены продолжать протесты под стенами ЦИК в Киеве.

8 августа ЦИК Украины назначил на 25 октября местные выборы. Перечень общин Донецкой и Луганской областей, где невозможно провести первые местные выборы, определили на следующий день.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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