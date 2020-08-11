 

США пообещали ответить на введение Китаем санкций против американцев

11.08.2020, 3:48, Новости дня

Соединенные Штаты намерены дать ответ на введение властями Китая санкций в отношении 11 американцев, сообщил госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Newsmax TV.

«Вы можете быть уверены, что США оценят их, ответят на них и помогут Коммунистической партии Китая понять, что не бывает такого, чтобы президент [США Дональд] Трамп не отвечал на действия против Америки или американцев», – приводит слова Помпео ТАСС.

При этом руководитель американского внешнеполитического ведомства не уточнил, в какой форме может быть дан ответ. По его словам, имеется «широкий перечень мер», принятие которых рассматривает американская сторона в ответ на якобы предпринимаемые Китаем недружественные действия.

Накануне Китай ввел санкции в отношении 11 официальных лиц США в ответ на шаги Вашингтона против официальных лиц континентального Китая и Гонконга.

Напомним, в конце прошлой недели Соединенные Штаты ввели санкции против бывших и действующих чиновников Гонконга, включая главу администрации города Кэрри Лам.

30 июня председатель КНР Си Цзиньпин подписал закон о национальной безопасности в Гонконге. В тот же день США лишили Гонконг торговых преференций, а также объявили о прекращении экспорта американской военной продукции и технологий двойного назначения.

Помимо этого, 26 июня Соединенные Штаты ввели против Китая так называемые «гонконгские» санкции, предполагающие введение визовых ограничений против ряда «действующих и бывших должностных Коммунистической партии Китая» за действия в отношении Гонконга и «нарушение прав человека».

В конце мая госсекретарь США заявил Конгрессу об утере Гонконгом автономии от КНР.



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