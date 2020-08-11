 

Минфин США пригрозил отменить регистрацию ряда китайских фирм на биржах

11.08.2020, 3:35, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил, что компании из Китая и других стран, не соблюдающие стандарты бухгалтерского учета, будут исключены из листинга фондовых бирж США с конца 2021 года.

На прошлой неделе Мнучин и другие официальные лица рекомендовали Комиссии по ценным бумагам и биржам США такой шаг, чтобы гарантировать, что китайские фирмы придерживаются тех же стандартов, что и компании США.

«На конец следующего года все они должны вести такой же бухгалтерский учет, что позволит им быть зарегистрированными на биржах», – сказал Мнучин во время брифинга в Белом доме.



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