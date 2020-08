Призвали к сдержанности и диалогу. ОБСЕ и ПАСЕ отреагировали на события в Беларуси

11.08.2020, 2:59, Новости дня

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) отреагировали на последние события в Беларуси, связанные с обнародованием результатов президентских выборов 9 августа и последующим разгоном демонстрантов.

Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) при ОБСЕ призвало к диалогу и потребовало от властей страны честно и подробно сообщить о результатах выборов на всех участках, а также воздержаться от насилия.

“Есть свидетельства о чрезмерном применении полицией силы по всей Беларуси против преимущественно мирных протестов… Свобода мирных собраний, как и свобода выражения мнений, – это основополагающие права человека, важные для развития демократических обществ. БДИПЧ призывает немедленно и действенно расследовать все проявления жестокости со стороны полиции, а также освободить всех задержанных за участие в протестах”, – говорится в заявлении.

В организации сообщили, что остаются на стороне гражданского общества и всех, кто защищает права человека.

“БДИПЧ готов помочь властям в проведении неотложных реформ, необходимых для приведения законов и практики страны в соответствие с международными демократическими стандартами и обязательствами в области прав человека”, – заявили в БДИПЧ.

На ситуацию в Беларуси откликнулось и нынешнее председательство в ОБСЕ Албании.

“С беспокойством следим за событиями в Беларуси после воскресных президентских выборов. Призываем к максимальной сдержанности и ответственности в такое критическое время и подчеркиваем важность соблюдения прав человека и основных свобод”, – говорится в заявлении в Twitter.

В ПАСЕ на события в Беларуси отреагировал ее президент Рик Дамс. Он призвал власти Беларуси к максимальной сдержанности и неукоснительному соблюдению основных прав и свобод человека.

“Я внимательно следил за президентскими выборами в Беларуси, а также за событиями, произошедшими вчера вечером после закрытия голосования. Глубоко сожалею, что эти выборы были далеко не свободными и справедливыми”, – добавил он.

Дамс особенно приветствовал отвагу белорусских женщин, которые принимали активное участие в выборах президента страны.

“Приветствую мужество и решимость женщин Беларуси, которые активно участвовали в политическом процессе как лидеры, активисты и активные избиратели, несмотря на сексистские замечания, которые звучали на протяжении всей кампании”, – отметил Дамс.

Он пообещал, что ПАСЕ будет внимательно следить за ситуацией в Беларуси.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

Вечером 10 августа в микрорайоне Каскад на улице Кальварийской силовики стреляли по демонстрантам резиновыми пулями. В результате стрельбы были ранены журналисты.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

