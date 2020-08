Помпео: США осуждают насилие над демонстрантами в Беларуси

11.08.2020, 2:59, Новости дня

Соединенные Штаты Америки решительно осуждают насилие над демонстрантами со стороны силовиков в Минске и призывают власти воздержаться от применения силы. Об этом написал государственный секретарь США Майк Помпео 10 августа в Twitter.

“Проведение президентских выборов в Беларуси 9 августа вызывает глубокую озабоченность. Они не были ни свободны, ни справедливы. США решительно осуждают насилие над протестующими и задержание сторонников оппозиции. Мы поддерживаем демократические устремления народа Беларуси”, – написал Помпео.

The conduct of the August 9 presidential elections in Belarus is deeply concerning. They were not free or fair. The U.S. strongly condemns violence against protesters and the detention of opposition supporters. We support the democratic aspirations of the people of Belarus.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 10, 2020

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани на брифинге подтвердила слова Помпео и сказала, что Вашингтон выразил обеспокоенность ситуацией после выборов в Беларуси.

The White House is concerned over the detaining of peaceful protesters… in Belarus pic.twitter.com/RrGOeOH5N2

— Acyn Torabi (@Acyn) August 10, 2020

“Мы глубоко обеспокоены в связи с президентскими выборами в Беларуси. Жесткие ограничения на доступ кандидатов к голосованию, запрет местным независимым наблюдателям быть на избирательных участках, запугивание кандидатов от оппозиции и задержание мирных протестующих и журналистов омрачили процесс”, – заявила Макэнани.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции.

Вечером 10 августа в микрорайоне Каскад на улице Кальварийской силовики стреляли по демонстрантам резиновыми пулями. В результате стрельбы были ранены журналисты.

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

