Politico – спикер палаты представителей определилась с главным врагом американских выборов

11.08.2020, 2:30, Новости дня

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что в отличие от Китая, который не стремится вмешиваться в американские выборы, РФ занята этим «24 часа в сутки, 7 дней в неделю», пишет Politico. При этом Пелоси упрекнула разведку США в предоставлении не всей информации о характере российской деятельности.



Reuters

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что РФ представляет большую угрозу выборам президента, нежели Китай или Иран, пишет Politico.

Отвечая на вопрос об оценке разведки США возможности иностранного вмешательства, в том числе Пекина и Москвы, в выборы, Пелоси заявила, что «эти угрозы не равны», указав на более серьёзный риск, связанный с попытками Москвы повысить шансы президента Дональда Трампа на избрание на второй срок.



«Россия 24 часа в сутки, 7 дней в неделю занята вмешательством в наши выборы. Они вмешивались в 2016 году и делают это сейчас», — подчеркнула политик.

При этом Пелоси призвала разведслужбы США дать больше информации о характере представляемой Москвой угрозы.

Издание напоминает, что на прошлой неделе в американской разведке пришли к выводу, что РФ пытается подорвать позиции бывшего вице-президента Джо Байдена, в то время как Китай и Иран стремятся помешать повторному избранию нынешнего лидера.

При этом Пелоси отметила, что уже не первый год критикует Китай: так, в 1991 году в ходе своего визита в страну политик разместила на площади Тяньаньмэнь продемократический транспарант. Тем не менее Пелоси убеждена, что Пекин, может, и предпочёл бы увидеть президентом Байдена, но в американский избирательный процесс старается не вмешиваться.

Как пишет Politico, администрация Трампа и демократы конгресса США разошлись во мнении, сопоставимы ли угрозы, представляемые тремя странами, фигурировавшими в докладе. В частности, демократы убеждены, что не следует приравнивать действия Москвы к деятельности Пекина или Тегерана.