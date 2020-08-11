Американские законодатели обеспокоены событиями в Беларуси
11.08.2020, 1:20, Новости дня
Конгрессмен-демократ Элиот Энгель, председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам, а также конгрессмен-республиканец Майкл Маккол выступили с заявлением о репрессиях и подавлении протестов властями Беларуси.
«Мы глубоко встревожены жестокими арестами и подавлением выступлений мирных демонстрантов, демократических активистов и журналистов со стороны властей Беларуси, как в военной форме, так и в штатском. Вместо выборов, которые были сфальсифицированы с самого начала, белорусский народ заслуживает выбора собственного представителя и свободы от страха и насилия при осуществлении своих основных прав», – говорится в распространенном заявлении.
Американские законодатели отметили, что поддерживают тех, кто «рискует своей безопасностью, стремясь к созданию свободной и демократической нации», и призвали президента страны Александра Лукашенко положить конец насилию.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет