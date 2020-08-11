 

Американские законодатели обеспокоены событиями в Беларуси

11.08.2020, 1:20, Новости дня

Конгрессмен-демократ Элиот Энгель, председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам, а также конгрессмен-республиканец Майкл Маккол выступили с заявлением о репрессиях и подавлении протестов властями Беларуси.

«Мы глубоко встревожены жестокими арестами и подавлением выступлений мирных демонстрантов, демократических активистов и журналистов со стороны властей Беларуси, как в военной форме, так и в штатском. Вместо выборов, которые были сфальсифицированы с самого начала, белорусский народ заслуживает выбора собственного представителя и свободы от страха и насилия при осуществлении своих основных прав», – говорится в распространенном заявлении.

Американские законодатели отметили, что поддерживают тех, кто «рискует своей безопасностью, стремясь к созданию свободной и демократической нации», и призвали президента страны Александра Лукашенко положить конец насилию.



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