Совбез ООН готовится проголосовать за эмбарго на поставки оружия в Иран

11.08.2020, 1:20, Новости дня

Совет Безопасности ООН на этой неделе планирует проголосовать за проект резолюции США о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану – шаг, который, по мнению некоторых дипломатов, обречен на провал и подвергнет еще большему риску судьбу ядерной сделки между Тегераном и мировыми державами.

По словам дипломатов, попытка Великобритании, Франции и Германии договориться с Россией и Китаем продлить эмбарго на поставки оружия пока не увенчалась успехом. Москва и Пекин, союзники Тегерана, давно заявили о своем неприятии предлагаемой Вашингтоном меры.

Срок действия существующего эмбарго истекает в октябре в соответствии с соглашением 2015 года между Ираном, Россией, Китаем, Германией, Великобританией, Францией и США, которое не позволяет Тегерану разрабатывать ядерное оружие в обмен на снятие санкций.

Несмотря на то, что администрация Белого дома вышла из соглашения в 2018 году – и Трамп назвал ее «худшей сделкой в истории», – Вашингтон пригрозил использовать положение соглашения, чтобы возобновить все санкций ООН в отношении Ирана, если Совет Безопасности не продлит эмбарго на поставки оружия на неопределенный срок.

Возобновление санкций вероятнее всего похоронит ядерную сделку, поскольку Иран потеряет серьезный стимул для ограничения своей ядерной деятельности. Иран уже нарушил часть ядерной сделки в ответ на выход США из соглашения и введение Вашингтоном жестких односторонних санкций.

«Цель этой администрации США – прекратить выполнение ядерной сделки с Ираном», – сказал европейский дипломат агентству «Рейтер» на условиях анонимности.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук намекнул на желание Соединенных Штатов восстановить все санкции ООН, заявив на прошлой неделе, что «необходимо восстановить стандарт Совета Безопасности ООН о недопустимости обогащения урана».

Возобновление санкций ООН приведет к тому, что Иран будет вынужден приостановить все виды деятельности, связанные с обогащением и переработкой урана, включая исследования и разработки в этой сфере, а также запретит импорт всего, что может способствовать такой деятельности или развитию систем доставки ядерного оружия.

Это также восстановит эмбарго на поставки оружия, запретит Ирану разрабатывать баллистические ракеты, способные доставлять ядерное оружие и вновь введет адресные санкции в отношении десятков физических и юридических лиц.

Ричард Гоуэн, директор ООН по защите интересов предотвращения конфликтов Международной кризисной группы, отметил, что попытка США продлить эмбарго на поставки оружия «равна нулю», и что это была «уловка, чтобы добиться возобновления санкций».

Чтобы заставить Россию и Китай использовать свое право вето, необходимо как минимум девять голосов «за», но некоторые дипломаты высказывают сомнения, что Вашингтон сможет заполучить девять голосов. «Все в ООН понимают, что эта резолюция лишь приоткрывает занавес для гораздо более серьезной борьбы за иранскую ядерную сделку», – сказал Гоуэн.

В Вашингтоне утверждают, что могут вернуть санкции, поскольку резолюция Совета Безопасности, закрепляющая ядерную сделку, называет его участником соглашения. Другие стороны соглашения выступают против такого шага, и дипломаты говорят, что Соединенным Штатам предстоит тяжелая борьба.

«Весьма вероятно… ряд стран заявит, что не намерен вводить санкции до тех пор, пока Совет Безопасности ООН не примет решение о том, было ли восстановление санкций сделано на законных основаниях», – заявил агентству «Рейтер» высокопоставленный дипломат Совбеза, выступая на условиях анонимности.

«Я не понимаю, как совет может решить это с учетом существующих разногласий, которые будут внутри него», – сказал дипломат. «Я не вижу в мире желания восстановить режим санкций».