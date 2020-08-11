Сфальсифицированные выборы в Беларуси и протесты: что дальше?

11.08.2020, 0:17, Новости дня

Согласно официальным данным, на прошедших в воскресенье, 9 августа, на выборах президента Беларуси победу одержал действующий президент Александр Лукашенко с результатом в 80% голосов. Светлана Тихановская, главный оппозиционный конкурент Лукашенко, набрала 9,9% голосов. Оппозиция не признает результаты выборов, заявляя о масштабных фальсификациях. В штабе Тихановской отметили, что обжалуют результаты выборов в судебной порядке.

В ночь на понедельник в Беларуси прошли массовые протесты, которые были разогнаны властями. Столкновения между демонстрантами и силами правопорядка продолжились и в понедельник. В преддверии выборов в стране также проходили протесты и демонстрации в поддержку альтернативных кандидатов, которые не были допущены к выборам.

В понедельник, 10 августа, Комитеты по внешним делам нижней и верхней палат Конгресса США и Госдепартамент США осудили прошедшие выборы как недемократические и не отражающие волю населения. Вашингтон выступил против применения насилия в отношении протестующих и преследований ряда СМИ, выпустив соответствующие заявления. О том, что США глубоко обеспокоены ситуацией вокруг выборов в Беларуси заявила и пресс-секретарь Белого дома Кэйли Макэнани. Ранее беспокойство в связи с антидемократическими действиями руководства Беларуси выразили Европейский Союз и Великобритания.

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах, выразив надежду на дальнейшее развитие отношений, в том числе в рамках Союзного государства. В отличие от поздравлений 2015 года в телеграмме Кремля сегодня не было слов об «убедительной победе» и «высоком политическом авторитете и доверии со стороны населения» в отношении президента Лукашенко.

Экспертное сообщество в США расходится в оценках того, сможет ли протестное движение в Беларуси пошатнуть режим Лукашенко. Несмотря на заявления, осуждающие недемократическое проведение выборов и насилие в отношении протестующих, ответ Запада может остаться слабым, выражают опасение эксперты.

Кеннет Яловиц: Лукашенко устоит за счет применения силы

Бывший посол США в Беларуси и научный сотрудник Института Кеннана Кеннет Яловиц (Kenneth Yalowitz, Kennan Institute) выражает опасения, что президент Лукашенко продолжит жесткое подавление протестов, а оппозиционное движение не сможет в достаточном масштабе мобилизоваться и противостоять насилию со стороны властей.

«Если он (Лукашенко) будет применять силу, это разделит оппозицию, потому что некоторые люди просто не захотят рисковать собой, ­­­­– считает бывший посол, отметив, что президент Лукашенко и раньше жестко подавлял протесты и избавлялся от лидеров оппозиции. – Он не собирается начинать демократический диалог с оппозицией, которого та желает».

«Смогут ли протесты перерасти в Майдан, я не уверен, – добавляет бывший посол. – В Украине была Оранжевая революция и ряд событий, которые предшествовали Майдану. Но в Беларуси такая массовая оппозиция – это скорее новое явление».

Лукашенко будет продолжать жестко действовать в отношении оппозиции, чтобы пережить следующие несколько недель, «а затем он позволит миру принять реальность того, что он все еще у власти», отмечает Кеннет Яловиц.

Эксперт добавляет, что дальнейшее развитие событий во многом зависит и от того, насколько сильной будет реакция международного сообщества. «Я не уверен, эти осуждения зайдут так далеко, как в случае с Венесуэлой, когда западные лидеры отказались признать Мадуро президентом и встали на сторону оппозиции», – говорит бывший посол, отметив, что западные лидеры сегодня в первую очередь озабочены борьбой с пандемией коронавируса и экономическими проблемами.

«Ситуация, конечно, нестабильная. Но я предполагаю, что Лукашенко устоит за счет применения силы и запугивания, – заключает Кеннет Яловиц. – ­­­Но окажется в гораздо более ослабленной ситуации».

Он также добавляет, что достаточно прохладные поздравления со стороны российского президента говорит о том, что Кремль принял результат выборов в Беларуси за неимением лучшего варианта для Москвы. Последняя предпочитает правление ослабленного режима Лукашенко, чем победу оппозиции и демократическое развитие в стране.

Дэвид Крамер: есть вероятность того, что Лукашенко может не удержаться

Научный сотрудник Международного Университета штата Флорида и бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека в администрации Джорджа Буша-младшего Дэвид Крамер (David J. Kramer, Florida International University) также отмечает, что результат выборов не отражают реальных предпочтений населения страны.

«Мы наблюдаем, как Александр Лукашенко украл выборы. Эти 80 процентов голосов, которые, по утверждениям его официальных лиц, он получил, были полностью сфальсифицированы, – говорит эксперт. ­­– Учитывая количество присутствующих людей на митингах накануне выборов и продолжающиеся протесты, очевидно, что белорусы устали от Лукашенко и хотят, чтобы он ушел».

«Для Лукашенко – это самый трудный момент за его 26 лет пребывания у власти. Сложнее, чем в 2006 и в 2010 году. Мы видим гораздо более сильную реакцию общества, – добавляет Дэвид Крамер. ­­– Даже если Лукашенко арестует некоторых видных лиц, например Тихановскую, я не думаю, что это остановит протесты. Наоборот, это может вызвать еще большую волну. Так что, мы имеем дело с очень напряженной ситуацией, и, я думаю, есть вероятность того, что Лукашенко может не удержаться у власти».

Бывший помощник госсекретаря США также подчеркивает, что международное сообщество должно жестко выступить против насилия со стороны режима Лукашенко в отношении протестующих и в поддержку провозглашения честных результатов выборов. При этом, США и Европейский Союз должны действовать своевременно, вплоть до восстановления санкций против режима, считает он: «На этой неделе госсекретарь Помпео будет в Европе. Это хорошо, потому что это поможет ему скоординировать ответ. Но США не могут терять времени. Если Вашингтон ответит быстро и решительно, то сделает большой шаг в поддержку граждан Беларуси, чтобы они знали, что Европа и Соединенные Штаты на их стороне».

Несмотря на то, что на сегодняшний день для Москвы нет лучшей альтернативы президенту Лукашенко, международное сообщество также должно внимательно следить за тем, к каким действиям Кремль может прибегнуть в ответ на события в Беларуси, добавляет эксперт.

Джонатан Кац: США и ЕС должны быть готовы к рассмотрению санкций

Поддержка международного сообщества населению Беларуси критически важна, подчеркивает и

старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла Джонатан Кац (Jonathan Katz, German Marshall Fund). Однако, он выражает озабоченность тем, что реальные шаги западных лидеров, в частности со стороны США, не окажутся достаточно жесткими.

«Сейчас действительно важно, чтобы Соединенные Штаты, Европейский Союз и международное сообщество быстро ответили на происходящее, чтобы не допустить дальнейшего насилия, и чтобы воля народа Беларуси была учтена. Совершенно очевидно, что белорусы хотят перемен и международное сообщество должно отреагировать на это, ­– говорит эксперт Германского фонда Маршалла. ­– Однако в нынешней администрации США есть противоречия касаемо того, как она относится к авторитарным лидерам, таким как Лукашенко. Я обеспокоен тем, администрация Белого дома, имеющая слабую репутацию в области защиты прав человека, может не захотеть взяться за этот вопрос­­ – насилия со стороны Лукашенко и нарушения прав человека – достаточно серьезно, и просто ограничится заявлениями».

Джонатан Кац считает, что восстановление связей, в том числе дипломатических, между США и Беларусью в целом должно продолжиться. Вместе с тем Вашингтону необходимо скорректировать свою политику в соответствии с существующими реалиями. «В центре внимания по-прежнему должны оставаться вопросы демократии и прав человека и взаимодействие с белорусами должно продолжаться. Сейчас не время для США и ЕС отступать, – добавляет эксперт. – Но должно быть изменение в тональности с того времени, когда госсекретарь Помпео посещал Минск в феврале, к тому, где мы находимся сегодня».

«И США, и ЕС должны быть готовы к рассмотрению санкций, если насилие продолжится», – подчеркивает Джонатан Кац.