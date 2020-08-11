Трамп может произнести свою речь о выдвижении в Геттисберге

11.08.2020, 0:17, Новости дня

<p>Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что рассматривает возможность произнести свою речь о выдвижении на переизбрание либо в Белом доме, либо на месте битвы в Геттисберге, штат Пенсильвания.</p>

<p>«Мы анонсируем решение в скором времени!» – написал Трамп в «Твиттере». Его речь закроет Национальный съезд Республиканской партии 27 августа.</p>

<p>Планы проведения съезда пришлось несколько раз менять из-за пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что съезд пройдет 24-27 августа в Шарлотте, штат Северная Каролина. Теперь там будут проводиться мероприятия в течении одного дня и с гораздо меньшим количеством участников.</p>

<p>На прошлой неделе демократы отказались от очного выступления бывшего вице-президента Джо Байдена на съезде в Милуоки, штат Висконсин. Вместо этого Байден обратится к нации из своего родного штата Делавэр. Съезд Демократической партии состоится 17-20 августа и будет проходить преимущественно в виртуальном формате.</p>

<p>И Пенсильвания, и Северная Каролина, и Висконсин принадлежат к числу колеблющихся штатов, за которые идет напряженная борьба в преддверии ноябрьских выборов.</p>

<p>В Геттисберге в 1863 году состоялась историческая битва, в которой выступавшие за сохранение рабства Конфедеративные Штаты Америки потерпели поражение. Геттисбергская речь президента-республиканца Авраама Линкольна, произнесенная на открытии национального кладбища в этом городе, является одним из самых известных выступлений в истории США. Поле битвы стало частью Геттисбергского национального военного парка.</p>