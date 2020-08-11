 

Трамп может произнести свою речь о выдвижении в Геттисберге

11.08.2020, 0:17, Новости дня

<p>Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что рассматривает возможность произнести свою речь о выдвижении на переизбрание либо в Белом доме, либо на месте битвы в Геттисберге, штат Пенсильвания.</p>
<p>&laquo;Мы анонсируем решение в скором времени!&raquo; &ndash; написал Трамп в &laquo;Твиттере&raquo;. Его речь закроет Национальный съезд Республиканской партии 27 августа.</p>
<p>Планы проведения съезда пришлось несколько раз менять из-за пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что съезд пройдет 24-27 августа в Шарлотте, штат Северная Каролина. Теперь там будут проводиться мероприятия в течении одного дня и с гораздо меньшим количеством участников.</p>
<p>На прошлой неделе демократы отказались от очного выступления бывшего вице-президента Джо Байдена на съезде в Милуоки, штат Висконсин. Вместо этого Байден обратится к нации из своего родного штата Делавэр. Съезд Демократической партии состоится 17-20 августа и будет проходить преимущественно в виртуальном формате.</p>
<p>И Пенсильвания, и Северная Каролина, и Висконсин принадлежат к числу колеблющихся штатов, за которые идет напряженная борьба в преддверии ноябрьских выборов.</p>
<p>В Геттисберге в 1863 году состоялась историческая битва, в которой выступавшие за сохранение рабства Конфедеративные Штаты Америки потерпели поражение. Геттисбергская речь президента-республиканца Авраама Линкольна, произнесенная на открытии национального кладбища в этом городе, является одним из самых известных выступлений в истории США. Поле битвы стало частью Геттисбергского национального военного парка.</p>



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Путин назвал Ржевский мемориал одним из лучших в странах бывшего СССР

21.07 / Маас собрался обсудить с главой МИД Британии «влияние РФ в Европе»

28.07 / Пентагон решил продвинуть создание гиперзвукового оружия в Австралии

05.08 / «Катастрофа поколений» – генсек ООН призвал сделать приоритетной задачей возобновление работы школ

10.07 / Госдепартамент одобрил продажу 105 истребителей F-35 Японии

24.07 / Россия начала военно-технический эксперимент в Черном море

29.07 / Из фонда борьбы с COVID-19 потратили только 10% – Шмыгаль

28.06 / Зеленский: В Украине уровень антисемитизма очень низкий

22.07 / США обвинили Китай в кибератаках на лаборатории, исследующие вакцины от COVID-19

18.07 / На трассе в Одесской области произошло второе за день смертельное ДТП, погибли два человека

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска