Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ за сбитый самолет – Енин

10.08.2020, 23:40, Новости дня

Ирану придется выплатить компенсацию авиакомпании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) за сбитый в январе самолет Boeing 737-800 рейса PS752. Об этом 10 августа заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин на своей странице в Facebook.

“Мне трудно представить возможность избежания иранской стороной ответственности за сбитый украинский Boeing, и это понимают все причастные игроки”, – сообщил он.

Енин отметил, что во время двухсторонних переговоров иранская сторона подтвердила готовность возместить ущерб, в том числе и авиакомпании МАУ, представители которой были приглашены на переговоры с украинской стороны. Вопрос включат в повестку дня следующего раунда переговоров.

“Действительно, самолет МАУ был застрахован в одной из европейских страховых компаний, которая, в свою очередь, перестраховала свои риски у других страховщиков. Ирану придется компенсировать убытки компании МАУ если не напрямую, то в регрессном порядке соответствующим страховым компаниям, но все равно речь о той же компенсации”, – подитожил он.

Мені важко уявити можливість уникнення іранською стороною відповідальності за збитий український Боїнг, і це розуміють… Posted by Eugene Enin on Esmaspäev, 10. august 2020

Накануне глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани заявил, что авиакомпания МАУ не должна получить компенсацию от Ирана, так как сбитый иранскими военными Boeing застраховали европейские компании. Следовательно, эти европейские компании должны выплатить компенсацию.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Власти Ирана, утверждавшие сначала, что самолет разбился из-за технической неисправности, 11 января под давлением лидеров западных стран признали, что рейс PS752 был сбит иранской ракетой по ошибке.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию Globe and Mail допустил, что против Ирана будут поданы иски в международные суды, если эта страна не будет придерживаться взятых на себя обязательств в связи с крушением самолета авиакомпании МАУ. По словам Зеленского, Украина ждет официальных извинений за инцидент.

23 июля заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что расшифровка данных черных ящиков, которая завершилась во Франции, подтвердила незаконное вмешательство в работу пассажирского лайнера.

Иран заявил ранее, что согласен выплатить компенсацию за сбитый украинский пассажирский Boeing. Представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави 30 июля уточнил, что решение этого вопроса “займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения”.

Первый раунд переговоров о компенсациях родным жертв катастрофы самолета МАУ в Иране прошел 30 июля в Киеве и длился 11 часов. Следующий раунд переговоров о компенсациях запланирован на октябрь. Украина от иранской стороны рассчитывает получить всю информацию по обстоятельствам крушения самолета.