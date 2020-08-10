 

Во время протестов в Беларуси погиб человек – МВД

10.08.2020, 23:40, Новости дня

В Минске в результате протестов 10 августа погиб человек. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД в Telegram.

“Около 23.00, в ходе массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью”, – говорится в сообщении. 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия, отметили в ведомстве.

В Беларуси 9 августа прошел основной день голосования на президентских выборах. Согласно предварительным результатам Центризбиркома страны, за президента Александра Лукашенко проголосовали 80,2% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – 9,9%.

После закрытия избирательных участков в нескольких городах Беларуси начались протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Правозащитники информировали о десятках пострадавших во время протеста.

В центр Минска 10 августа стянули милицейские автобусы и автозаки. Власти города перекрыли шесть станций метро “для обеспечения безопасности пассажиров” перед акцией протеста несогласных с результатом выборов.

Следственный комитет Беларуси возбудил 21 уголовное дело после протестов по фактам массовых беспорядков, хулиганства и сопротивления сотрудникам милиции. 

Вечером 10 августа в микрорайоне Каскад на улице Кальварийской силовики стреляли по демонстрантам резиновыми пулями. В результате стрельбы были ранены журналисты. 

ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

“ГОРДОН” следит за развитием событий в Беларуси в режиме онлайн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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