 

Выявлены различия между женским и мужским мозгом

10.08.2020, 23:32, Новости дня

Во время нового исследования китайские ученые выявили существенные различия в строении некоторых областей мозга женщин и мужчин.

Исследование специалистов было основано на материале сканирования более 2000 человек. Обнаружилось, что разной экспрессии генов половых хромосом соответствует различие в строении отдельных областей мозга. По словам ученых, это указывает на то, что половые хромосомы влияют на анатомическое строение мозга.

Как утверждают исследователи, половые различия в строении и функционировании мозга имеют неотменяемую генетическую подоплеку, но не являются результатом воздействия только окружающей среды. Генетические факторы и факторы окружающей среды, по которым мужчины и женщины отличаются, могут потенциально влиять на развитие мозга.



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