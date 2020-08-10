 

Дубинский и Рабинович опубликовали одинаковые посты о событиях в Беларуси. Позже Дубинский обвинил коллегу в краже текста

10.08.2020, 22:31, Новости дня

Нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский и его коллега из “Оппозиционной платформы – За жизнь” Вадим Рабинович 10 августа разместили в Facebook одинаковые тексты о событиях в Беларуси.

Первым пост опубликовал Дубинский.

“В чем урок Беларуси для украинской власти? Улицу не надо бояться, а на попытки беззакония – отвечать законом. Который должен быть один для всех, без избирательного и сопливого деления активистов на тех, кто может убивать, и на тех, кто может грабить. И тогда можно сохранить свою страну”, – написал политик.

В чем урок Беларуси для украинской власти? Улицу не надо бояться, а на попытки беззакония – отвечать законом….

Posted by Александр Дубинский on Pühapäev, 9. august 2020

Через некоторое время такой же текст появился на странице Рабиновича. Как следует из истории изменений поста, позже политик добавил в него фразу “Из сети”.

Скриншот: Vadim Rabinovich / Facebook

Позже Дубинский обвинил Рабиновича в краже текста.

“Вадим Рабинович украл мой утренний пост про Беларусь без ссылки на авторство. Прошу его указать и впредь соблюдать авторские права”, – написал Дубинский, опубликовав скриншоты постов.

Вадим Рабинович украл мой утренний пост про Беларусь без ссылки на авторство. Прошу его указать и впредь соблюдать авторские права.

Posted by Александр Дубинский on Esmaspäev, 10. august 2020

После этого Рабинович еще раз изменил текст, добавив в него фрагмент: “Из сети… А точнее от Дубинского (он против сети)”.

В чем урок Беларуси для украинской власти? Улицу не надо бояться, а на попытки беззакония – отвечать законом….

Posted by Vadim Rabinovich on Esmaspäev, 10. august 2020

В Беларуси после завершения голосования на президентских выборах в ночь на 10 августа состоялись протесты, самые массовые – в Минске. Между силовиками и протестующими начались стычки. Для разгона протестующих в центре Минска силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова 10 августа заявила, что ночью во время акций протеста по всей стране были задержаны 3 тыс. человек. По ее словам, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, некоторые из них госпитализированы.

Следком Беларуси возбудил уголовные дела против протестующих.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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