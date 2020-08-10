 

В день своего 60-летия Антонио Бандерас рассказал о положительном тесте на COVID-19

10.08.2020, 21:50, Новости дня

Антонио Бандерас пополнил ряды знаменитых актёров, заразившихся коронавирусом, передаёт Sky News. О том, что его тест на COVID-19 оказался положительным, проводящий большую часть времени в своём доме в Великобритании испанец сообщил в день своего 60-летия.


Reuters

Антонио Бандерас заболел коронавирусом, о чём сам знаменитый киноактер сообщил в свой 60-й день рождения, пишет Sky News.

«Я вынужден отмечать своё 60-летие на карантине, после сдачи положительного теста на COVID-19», — написал актёр на своей странице в Twitter.
 
Бандерас также отметил, что чувствует себя «относительно нормально», однако испытывает усталость. При этом он уверяет, что «как можно скорее» восстановится.

Кроме того, испанский актёр рассказал, чем намерен заниматься во время вынужденного карантина. 

Quiero contaros lo siguiente… pic.twitter.com/u579iBVLM0

— Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

«Я воспользуюсь этой изоляцией, для того чтобы почитать, что-нибудь написать, отдохнуть и продолжить строить планы, чтобы сделать более осмысленным моё шестидесятилетие, к которому я подошёл полным энтузиазма», — добавил Бандерас.
 
Как отмечает Sky News, большую часть времени в настоящий момент знаменитый испанец проводит в своём доме в английском Кобхэме, графство Суррей.

Ранее COVID-19 переболели ряд других известных актёров, в том числе Том Хэнкс и Идрис Эльба.
 



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