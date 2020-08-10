В условиях ограниченного выбора РФ расширяет авиасообщение с Турцией

10.08.2020, 21:50, Новости дня

Российские авиакомпании возобновляют рейсы на турецкие курорты Даламан, Бодрум и Анталья, так как альтернативами для россиян всё ещё остаются лишь менее привычная и более дорогая Танзания или требующая по прибытии двухнедельной самоизоляции Великобритания, пишет ABC. Тем не менее на фоне роста случаев заболевания профилактические меры против коронавируса осложняют отдых туристов.



Reuters

С понедельника РФ расширяет пострадавшее от пандемии и закрытия границ авиасообщение с Турцией в отсутствие других вариантов, пишет испанская газета ABC.

Как пишет издание, на данный момент страна возобновила авиасообщение лишь с Соединённым Королевством, где все прибывающие из РФ должны провести 14 дней в самоизоляции, Турцией и Танзанией. В связи с этим российские и турецкие авиакомпании, выполняющие как регулярные, так и чартерные рейсы, решили «активизировать и диверсифицировать» полёты между двумя странами.

Так, как объявила накануне Росавиация, в дополнение к Стамбулу и Анкаре, полёты в которые начались с 1 августа, целый ряд российских и турецких авиакомпаний возобновят рейсы на курорты Даламан, Бодрум и Анталья из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

При этом ABC отмечает, что, по данным туристических агентств, на турецких курортах наблюдается резкий рост числа заболевших COVID-19. Увеличение числа случаев коронавируса уже подтвердили в Министерстве здравоохранения Турции. Однако там подчеркнули, что будут приняты все необходимые меры, для того чтобы иностранные туристы не оказались в эпидемиологически неблагоприятных условиях.

Множество семей, раньше предпочитавших поездки в Европу, сейчас обратили свои взоры на Турцию, так как ЕС возобновил авиасообщение лишь с 10 странами по всему миру. РФ в список этих стран не входит.

Тем не менее российские туристы жалуются на то, что профилактические меры против распространения вируса привели к закрытию ресторанов в гостинице, а к подающим еду официантам выстраивались длинные очереди. Развлекательные мероприятия были сокращены, а спа и тренажёрные залы открыты не более чем на полчаса в день и по предварительной записи.

Однако альтернативой такому отдыху является лишь Танзания, направление для россиян менее привычное, более удалённое и дорогостоящее, пишет ABC.