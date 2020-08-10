В Варшаве прошла акция против итогов выборов президента Белоруссии

10.08.2020, 21:48, Новости дня

В Польше несколько сотен человек участвуют в акции протеста итогов выборов президента Белоруссии, сообщили СМИ.

Участники акции, среди которых как представители белорусской диаспоры, так и активисты польских общественных организаций, собрались у памятника Копернику в историческом центре Варшавы. Они принесли с собой огромное бело-красно-белое полотнище – флаг, который использует белорусская оппозиция, а также портреты активистов оппозиции, находящихся в заключении в Белоруссии, передает РИА «Новости».

В своих выступлениях участники акции протеста просят власти Польши и Евросоюза не оставлять без внимания ситуацию в Белоруссии, ввести санкции в отношении белорусских силовиков, в том числе запретить въезд в страны ЕС. К акции присоединились несколько депутатов парламента Польши, активисты Комитета защиты демократии.

В то же время у посольства Белоруссии в Варшаве обстановка стабилизировалась. Организованный утром в понедельник палаточный городок исчез, и о прошедших протестах напоминают только несколько картонок с лозунгами на ограде дипмиссии.

Также газета ВЗГЛЯД сообщала, что у посольства Белоруссии в Москве собрались более сотни граждан республики с плакатами.

Напомним, что в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%, против всех – 6,02%. Явка составила 84,23%.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОН. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ. Появились сообщения о пострадавших и одном погибшем.