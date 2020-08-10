Очередное переизбрание Лукашенко глазами ветеранов белорусской политики

10.08.2020, 21:44, Новости дня

В 9 часов утра 10 августа Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь объявила официальные предварительные результаты президентских выборов, завершившихся днем ранее.

Согласно данным Центризбиркома Беларуси, действующий президент страны Александр Лукашенко, бессменно находящийся у власти с 1994 года, получил 80,23% голосов. А его основная соперница Светлана Тихановская – 9,9%. В штабе Тихановской уже заявили, что не признают эти цифры, оглашенные главой ЦИК РБ Лидией Ермошиной, и будут обжаловать результаты выборов в судебной порядке. Поздно вечером 9 августа в распоряжении объединенного штаба трех альтернативных кандидатов оказались протоколы подсчета голосов из некоторых минских УИКов, и согласно этим данным, Светлана Тихановская одерживала убедительную победу.

Тем не менее, утром в понедельник, после оглашения официальных предварительных результатов, в адрес Лукашенко стали поступать поздравления с победой. Первыми были лидеры Китая и Казахстана, а спустя короткое время пришла телеграмма и от Владимира Путина. В ней, в частности, говорилось: «Рассчитываю, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ».

Станислав Шушкевич: «Фальсификация здесь отработана настолько, что дальше некуда»

По мнению бывшего председателя Верховного Совета Республики Беларусь Станислава Шушкевича, в этом нет ничего удивительного. В беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» он отметил: «Путин поздравил его (Лукашенко), даже не разобравшись, признаны ли результаты выборов или нет. Поступить так мог только человек, радующийся тому, что Беларуси плохо. А он взял и поздравил. Лукашенко же ставленник Кремля, который на самом деле Кремлю очень нравится, поскольку там думают, что таким образом они выступают против “этих подлых американцев” и “этой подлой Европы”. Так что в этих условиях нам будет очень сложно выходить из трудного положения, в котором мы оказались».

Результат выборов Шушкевич оценил так: «Выборы сфальсифицированы однозначно. На двух участках, где был параллельный контроль, тысячи голосов прибавили Лукашенко, отняв их у Тихановской. И так по всей республике. То безобразие, которое учинил Лукашенко, терпеть нельзя, и поэтому с протестом вышло так много народу, как никогда раньше». И добавил: «Интернет у нас отключен, никакой связи ни с кем нет, полный паралич информации, только вот мобильник работает».

За происходящими в Минске протестами Станислав Шушкевич наблюдал из окна своей квартиры. «Я видел гигантские толпы, которые скандировали: “Уходи!”. А против них применяется все, что угодно, включая слезоточивый газ. Сегодня, я думаю, они продолжат выходить на улицы, но у этих людей будут большие сложности».

Из всех альтернативных кандидатов на этих выборах Станислав Шушкевич поддерживал Сергея Черечня, который является председателем “Белорусской социал-демократической Грамады”, которую ранее возглавлял Шушкевич. «Конечно, – говорит ветеран белорусской политики, – у Бабарико и Цепкало были хорошие данные, но их до выборов не допустили. А это – молодой бизнесмен, разумный и образованный человек».

По мнению Шушкевича, добровольное снятие Черечнем своей кандидатуры в пользу Светланы Тихановской не изменило бы расклад сил: «Фальсификация здесь отработана настолько, что дальше некуда. А, кроме того, если человек разумный, то он работает на перспективу. И если он пойдет на следующие выборы, то ему могли бы сказать: “Какого черта ты идешь, ты ведь снял свою кандидатуру на прошлых выборах!”. Так что тут есть много разных подходов», – констатирует Станислав Шушкевич.

Мечислав Гриб: «Сейчас совсем другая молодежь, и это надо учитывать»

Другой ветеран белорусской политики – Мечислав Гриб, который был председателем Верховного Совета РБ в 1994 – 1996 годах, – убежден, что после 9 августа его страна стала другой. «Белорусы проснулись, они поняли, что они – люди, у которых есть права. По данным МВД, в ходе протестов по всей стране было задержано до трех тысяч человек. Против них применялись чрезвычайные меры, поэтому люди обозлились», – убежден Мечислав Гриб, с 1962 года служивший в МВД Белорусской ССР и ушедший в отставку в чине генерал-лейтенанта милиции.

В ежегодном послании за пять дней до выборов Лукашенко пообещал вернуться к нормам плановой экономики: «На пятилетку мы прогнозируем. А сейчас будем планировать. Потому что план — это закон». Мечислав Гриб, значительная часть жизни которого прошла при социалистическом строе, отнесся к этим словам скептически: «Сейчас другое время, другие взгляды на жизнь, другая экономика. Мы меня извините, но заявлять такое – абсурд. Между тем социализмом, который был во времена СССР, и тем, который у нас в Беларуси сейчас, – большая разница, и не в лучшую сторону. И главное – сейчас совсем другая молодежь, и это тоже надо учитывать. И Лукашенко не может с этим не считаться, если он хоть немножко о чем-то думает», – подчеркивает Мечислав Гриб, после отставки с поста спикера Верховного Совета перешедший в оппозицию к нынешнему режиму.

Отвечая на вопрос корреспондента Русской службы «Голоса Америки», как ему видится ближайшее будущее своей страны, он с грустью сказал: «Я вижу, что социальные проблемы не решаются, а накапливаются. Отсутствуют возможности для развития тех людей, которые не являются приближенными к правительству. Поэтому такие факторы будут все больше тормозить развитие и способствовать экономическому кризису».

Александр Федута: «Нужно учитывать традиции белорусского партизанского движения»

Белорусский политический обозреватель Александр Федута видит три возможных варианта дальнейшего развития событий. «Первый вариант: власть продолжает упорствовать. Это – очень тупой для власти вариант, потому что люди не слепые. Они видели, сколько народу стояло в очередях, чтобы поддержать Тихановскую, потом – сколько народу пришло голосовать за Тихановскую. И люди знают: там, где честно подсчитали голоса на участках – второй тур неизбежен. Поэтому Лукашенко пытается удержать власть в стране, где его будет ненавидеть, по крайней мере, половина населения, а возможно и большинство. И это будут знать силовики, будут знать его чиновники и его партнеры на Западе и Востоке. Невозможно воевать со всеми одновременно. Этот вариант – плохой», – пояснил Федута в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Эксперт продолжает: «Второй вариант – это когда Лукашенко решает разговаривать с Путиным и идет на какие-то уступки. Но Путин понимает, что сейчас Лукашенко скоропалительно утрачивает собственную легитимность в глазах мирового сообщества. И еще Путин понимает, что если сейчас он будет додавливать Лукашенко до любых интеграционных решений, то эти решения будут дезавуированы новой властью. Которая придет очень скоро – года через два. А Путину через четыре года переизбираться, и в это время новая белорусская власть будет оспаривать документы, подписанные Лукашенко. Поэтому Путину нужно перестать общаться с “хромой уткой”, которая, к тому же является “подсадной”. И, кроме того, нужно учитывать традиции белорусского партизанского движения. Так что Путин рискует получить в лице Беларуси вторую Чечню. При том, что Чечня-то была не признана, а Беларусь – международно признанное государство. Путину сейчас нужно вылезать из донбасского клинча, поэтому – зачем ему еще один?».

И, наконец, третий вариант. «Это решение для Лукашенко тоже плохое, – подчеркивает Федута. – А именно: он соглашается на второй тур. Для него это просто невозможно, потому что он проигрывает во втором туре. И даже если Тихановская отказывается баллотироваться, а вместо нее выставляют, как я люблю говорить “пингвина с паспортом”, он проиграет этому пингвину, потому что все увидят, что он слабый, и против него будут воевать даже те, кто сегодня с оружием в руках его защищает. Т.е., выражаясь шахматным языком, – цугцванг».